Journée portes ouvertes et exposition chez Lucie Gualina, architecte ️ Atelier d’architecture Lucie Gualina Millau

Journée portes ouvertes et exposition chez Lucie Gualina, architecte ️ Atelier d’architecture Lucie Gualina Millau vendredi 10 octobre 2025.

Journée portes ouvertes et exposition chez Lucie Gualina, architecte ️ Vendredi 10 octobre, 10h00 Atelier d’architecture Lucie Gualina Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-10T10:00 – 2025-10-10T16:00

Fin : 2025-10-10T10:00 – 2025-10-10T16:00

Une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte !

À l’occasion des portes ouvertes de notre agence, venez découvrir une exposition de nos projets réalisés au cours de l’année.

Tout au long de la journée, nous serons ravis d’échanger avec vous : présentation de nos processus, discussions autour de nos projets, inspirations et innovations architecturales seront au rendez-vous !

Un moment privilégié pour tous les curieux d’architecture, les passionnés ou les porteurs de projets.

Atelier d’architecture Lucie Gualina 28 rue Peyrollerie, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie 06 49 15 39 26 https://luciegualina.wixsite.com/architecture Dans son agence, l’architecte Lucie Gualina vous accueille et propose un large éventail de prestations autour de l’architecture et de l’aménagement :

– Conseils personnalisés

– Conception et suivi de projets : construction, rénovation, extension, surélévation

– Esquisses et permis de construire

– Études de faisabilité

– Aménagement paysager et d’intérieur

– Décoration

Elle met également à disposition ses compétences en modélisation 3D et propose l’impression de maquettes pour visualiser concrètement vos projets.

​

Une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte !

©Lucie GUALINA