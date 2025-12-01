Journée Portes Ouvertes et Marché de Noël Bains-sur-Oust

Journée Portes Ouvertes et Marché de Noël

5 Le Clos du Bignon Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Nos bénévoles vous attendent pour vous faire visiter nos ateliers et échanger avec vous, passionnés de leur travail et de leur transmission auprès des enfants de 9 à 14 ans.

Ensuite, venez sur nos stands de Noël où vous trouverez LE cadeau de Noël tant cherché. Objets créés par nos bénévoles, autres exposants nous accompagnent. Et enfin, un moment de repos à notre mini buffet pour déguster chocolat chaud, gaufres, huitres, crèpes.

Le tout servi par toute une équipe de bénévoles pleine d’énergie.

Le bénéfice de cette journée est reversé pour l’achat de matériels, fournitures pour les ateliers des enfants. .

