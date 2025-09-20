Journée portes ouvertes et visites guidées à la Banque de France Banque de France Besançon

Journée portes ouvertes et visites guidées à la Banque de France Banque de France Besançon samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

La Banque de France à Besançon vous invite à sa première journée Portes Ouvertes, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 20 septembre 2025, de 09h00 à 18h00.

Sur le thème Ensemble, dialoguons , cette journée sera l’occasion pour vous de découvrir l’un des sites les plus prestigieux et secret de Besançon.

Ces portes ouvertes vous permettront de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France.

Au programme des ateliers

• Apiculture et biodiversité Explorez notre parc de 5000 m², où nous produisons notre miel et découvrez la diversité de notre faune et flore.

• Muséographie et missions Découvrez les métiers d’hier et les missions d’aujourd’hui de la Banque de France.

• Les enjeux de la monnaie Échangez avec un expert sur les moyens de paiement, les cryptoactifs et l’euro numérique.

• Éducation financière Participez à l’animation de la roue EDUCFI pour vous sensibiliser à la gestion des finances personnelles.

• Authentification des billets Apprenez à identifier les faux billets et découvrez la monnaie sous toutes ses formes.

Entrée gratuite accès libre pour le parc et inscription requise pour visiter la succursale (visite guidée). .

