Journée portes ouvertes et visites Centre du Patrimoine Arménien Valence
Journée portes ouvertes et visites Centre du Patrimoine Arménien Valence vendredi 24 avril 2026.
Journée portes ouvertes et visites
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24
24 avril 1915 24 avril 2026
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00
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English :
april 24, 1915 April 24, 2026
L’événement Journée portes ouvertes et visites Valence a été mis à jour le 2026-03-19 par Valence Romans Tourisme