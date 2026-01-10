Journée Portes-ouvertes Faculté des Sciences et Technologies Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre-lès-Nancy

Journée Portes-ouvertes Faculté des Sciences et Technologies

Une exploration immersive des infrastructures et activités du campus, avec la découverte de centres de ressources spécialisés, des animations en sciences, la présentation de matériel pédagogique, et des échanges avec les associations étudiantes.

La Faculté des Sciences et Technologies propose des formations dans divers domaines sciences de la vie, sciences de la terre, chimie, physique, mathématiques, informatique, automatique, électronique et énergie électrique.

Enseignants, étudiants et personnels informeront le public sur

– les diplômes et modalités d’accès,

– les stages, l’apprentissage,

– les études à l’étranger et les débouchés professionnels.

Les futurs bacheliers pourront également

– visiter le campus,

– découvrir des animations en travaux pratiques et des dispositifs pédagogiques,

– échanger avec les associations étudiantes.

Plus d’informations sur le site internet.Tout public

An immersive exploration of campus infrastructures and activities, with the discovery of specialized resource centers, science activities, the presentation of teaching materials, and exchanges with student associations.

The Faculty of Science and Technology offers training in a wide range of fields: life sciences, earth sciences, chemistry, physics, mathematics, computer science, automation, electronics and electrical energy.

Teachers, students and staff will provide information on

– qualifications and entry requirements,

– internships, apprenticeships,

– study abroad and career opportunities.

Future baccalaureate holders will also be able to

– visit the campus,

– discover hands-on activities and pedagogical tools,

– talk to student associations.

More information on the website.

