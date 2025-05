Journée Portes Ouvertes FÊTE DE LA NATURE » – Farino, 24 mai 2025 08:00, Farino.

Nouvelle-Calédonie

Journée Portes Ouvertes FÊTE DE LA NATURE » Parc des Grandes Fougères Farino Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-05-24 08:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

Journée Portes Ouvertes FÊTE DE LA NATURE

Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée portes ouvertes qui s’inscrit cette année sur la thématique de la fête de la Nature. L’entrée au parc sera gratuite

.

Parc des Grandes Fougères

Farino 98881 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 20.39.56 accueil.ppgf@province-sud.nc

English :

Fête de la Nature » Open Day

We are pleased to invite you to our open day, which this year is themed around the Fête de la Nature. Admission to the park is free

German :

Tag der offenen Tür « Fête de la Nature » (Naturfest)

Wir freuen uns, Sie zu unserem Tag der offenen Tür einladen zu dürfen, der dieses Jahr unter dem Motto « Fête de la Nature » steht. Der Eintritt in den Park ist kostenlos

Italiano :

Giornata di apertura « Fête de la Nature

Siamo lieti di invitarvi alla nostra giornata delle porte aperte, che quest’anno si svolgerà all’insegna della Festa della Natura. L’ingresso al parco è gratuito

Espanol :

Jornada de puertas abiertas « Fiesta de la Naturaleza

Nos complace invitarle a nuestra jornada de puertas abiertas, que este año se celebra bajo el lema de la Fiesta de la Naturaleza. La entrada al parque es gratuita

L’événement Journée Portes Ouvertes FÊTE DE LA NATURE » Farino a été mis à jour le 2025-05-21 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie