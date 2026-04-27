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Journée portes ouvertes fêtes des mères Bazoches-sur-le-Betz

Journée portes ouvertes fêtes des mères Bazoches-sur-le-Betz samedi 30 mai 2026.

Adresse : 3 Rue du Midi

Ville : 45210 Bazoches-sur-le-Betz

Département : Loiret

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bazoches-sur-le-Betz

Journée portes ouvertes fêtes des mères

3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Journée portes ouvertes fêtes des mères
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3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 52 45 35 

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English :

Open House Mother’s Day

L’événement Journée portes ouvertes fêtes des mères Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-04-27 par OT 3CBO

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