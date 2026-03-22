Journée Portes Ouvertes Foot Féminin

14 Rue de Villers Saint-Maur Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

L’US Saint Maur Football organise sa journée portes ouvertes dédiée à un public féminin âgé de 6 à 13 ans, le mercredi 15 avril de 10h à 16h sur ses installations sportives.

Cette journée permettra de présenter le club et de faire découvrir la pratique du football aux joueuses présentes sous forme ludique afin de pouvoir les accueillir dans notre club pour la saison à venir. Présentation du club, entraînement d’initiation, petits matchs et quizz composeront cette belle journée qui se finira par un petit goûter.

Découverte, jeu, amusement et plaisir seront les maîtres mots de cette journée.

Joueuses débutantes ou confirmées, cette journée est ouverte à tout le monde ! .

14 Rue de Villers Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 6 01 46 56 71 kyldu36@gmail.com

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English :

US Saint Maur Football is organizing an open day for girls aged 6 to 13, on Wednesday April 15 from 10am to 4pm at its sports facilities.

L’événement Journée Portes Ouvertes Foot Féminin Saint-Maur a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme