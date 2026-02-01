Journée Portes Ouvertes Forbach
Journée Portes Ouvertes Forbach mercredi 25 février 2026.
Journée Portes Ouvertes
12 place Robert Schuman Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 18:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Journée Portes Ouvertes le 25 février 2026, de 10h à 18h, à La Turbine Forbach.
Venez découvrir nos locaux, rencontrer notre équipe et explorer nos activités dans une ambiance conviviale.
Au programme
Un quizz pour tenter de gagner 1 mois d’accompagnement gratuit
Le mur des idées, un espace d’échanges et d’opportunités
Thé & café offerts toute la journée
Conférence immersive à 17h sur la Gestion de Crise
Une journée placée sous le signe du partage, de l’inspiration et des rencontres.
On vous attend nombreux !Tout public
0 .
12 place Robert Schuman Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 9 62 66 08 02 la-turbine@agglo-forbach.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We are pleased to invite you to our Open House on February 25, 2026, from 10am to 6pm, at La Turbine ? Forbach.
Come and discover our premises, meet our team and explore our activities in a friendly atmosphere.
On the program:
A quiz for a chance to win 1 month?s free support
The wall of ideas, a space for exchanges and opportunities
Complimentary tea & coffee all day
Immersive conference at 5pm on Crisis Management
A day of sharing, inspiration and encounters.
We look forward to seeing you there!
L’événement Journée Portes Ouvertes Forbach a été mis à jour le 2026-02-13 par FORBACH TOURISME