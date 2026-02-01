Journée Portes Ouvertes Forbach

Journée Portes Ouvertes

12 place Robert Schuman Forbach Moselle

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 18:00:00

2026-02-25

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Journée Portes Ouvertes le 25 février 2026, de 10h à 18h, à La Turbine Forbach.

Venez découvrir nos locaux, rencontrer notre équipe et explorer nos activités dans une ambiance conviviale.

Au programme

Un quizz pour tenter de gagner 1 mois d’accompagnement gratuit

Le mur des idées, un espace d’échanges et d’opportunités

Thé & café offerts toute la journée

Conférence immersive à 17h sur la Gestion de Crise

Une journée placée sous le signe du partage, de l’inspiration et des rencontres.

On vous attend nombreux !Tout public

12 place Robert Schuman Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 9 62 66 08 02 la-turbine@agglo-forbach.fr

English :

We are pleased to invite you to our Open House on February 25, 2026, from 10am to 6pm, at La Turbine ? Forbach.

Come and discover our premises, meet our team and explore our activities in a friendly atmosphere.

On the program:

A quiz for a chance to win 1 month?s free support

The wall of ideas, a space for exchanges and opportunities

Complimentary tea & coffee all day

Immersive conference at 5pm on Crisis Management

A day of sharing, inspiration and encounters.

We look forward to seeing you there!

