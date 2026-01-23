Journée portes ouvertes Forum des Marais Atlantiques Forum des Marais Atlantiques Rochefort

Journée portes ouvertes Forum des Marais Atlantiques

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 20:00:00

2026-02-08

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides 2026, le Forum des Marais Atlantiques ouvre ses portes au grand public le 08 février 2026, autour du thème est Zones humides et savoirs traditionnels célébrer le patrimoine culturel .

Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 85 38 qjordan-meille@forum-marais-atl.com

English : Open House: Atlantic Marshes Forum

To mark World Wetlands Day 2026, the Atlantic Marshes Forum will open its doors to the general public on 8 February 2026, with the theme ‘Wetlands and traditional knowledge: celebrating cultural heritage’.

