JOURNÉE PORTES OUVERTES – Fouzilhon, 14 juin 2025 07:00, Fouzilhon.

Hérault

JOURNÉE PORTES OUVERTES 4 Route de Magalas Fouzilhon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Le domaine Les Trois Puechs vous accueille le 14 juin pour découvrir l’univers du vin.

Au programme:

Visite de la Cave

Conception des vins et leur vinification

Dégustation des différentes cuvées

Accords mets et vins

Rencontre et échange avec les Vignerons

Une belle occasion de découvrir notre savoir-faire et partager un moment chaleureux.

Restauration sur place.

.

4 Route de Magalas

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 78 92 06 13 lestroispuechs@gmail.com

English :

Domaine Les Trois Puechs welcomes you on June 14 to discover the world of wine.

The program includes

Visit the winery

Wine design and vinification

Tasting of different cuvées

Food and wine pairing

Meet and chat with the winemakers

A great opportunity to discover our know-how and share a warm moment.

Catering on site.

German :

Das Weingut Les Trois Puechs empfängt Sie am 14. Juni, um die Welt des Weins zu entdecken.

Auf dem Programm stehen:

Besichtigung des Weinkellers

Konzeption der Weine und ihre Vinifizierung

Verkostung der verschiedenen Cuvées

Kombinationen von Speisen und Weinen

Treffen und Austausch mit den Winzern

Eine gute Gelegenheit, unser Know-how zu entdecken und einen herzlichen Moment zu teilen.

Italiano :

Il Domaine Les Trois Puechs vi accoglie il 14 giugno per scoprire il mondo del vino.

Il programma comprende

Visita alla cantina

Concezione dei vini e della loro vinificazione

Degustazione delle diverse cuvée

Abbinamento cibo-vino

Incontro e chiacchierata con i produttori di vino

Una grande opportunità per scoprire il nostro know-how e condividere un momento di calore.

Catering disponibile in loco.

Espanol :

Domaine Les Trois Puechs le da la bienvenida el 14 de junio para descubrir el mundo del vino.

El programa incluye

Visita a la bodega

Concepción de los vinos y su vinificación

Degustación de las diferentes cuvées

Maridaje

Encuentro y charla con los enólogos

Una gran oportunidad para descubrir nuestro saber hacer y compartir un momento cálido.

Catering disponible in situ.

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Fouzilhon a été mis à jour le 2025-05-21 par 34 OT AVANT-MONTS