JOURNEE PORTES OUVERTES Fouzilhon
JOURNEE PORTES OUVERTES Fouzilhon samedi 13 décembre 2025.
JOURNEE PORTES OUVERTES
4 Route de Magalas Fouzilhon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
L’équipe du Domaine Les Trois Puechs vous convie à une journée portes ouvertes de 11h à 18h.
– Visite de la cave
– Dégustation
– Vente
Restauration ( Cuisse de Pintade forestière et riz réservation indispensable)
Tombola
Coffrets Cadeaux pour les fêtes de fin d’année
Merci de confirmer votre présence avant le 08 décembre.
.
4 Route de Magalas Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 78 92 06 13 lestroispuechs@gmail.com
English :
The Domaine Les Trois Puechs team invites you to an open day from 11am to 6pm.
– Cellar visit
– Tasting
– Sale
Catering (Forest guinea fowl leg and rice reservation essential)
Tombola
Gift boxes for the festive season
Please confirm your attendance before December 08.
German :
Das Team der Domaine Les Trois Puechs lädt Sie von 11 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.
– Besichtigung des Weinkellers
– Verkostung
– Verkauf
Verpflegung ( Perlhuhnkeule aus Wald und Reis Reservierung unerlässlich)
Tombola
Geschenksets für die Feiertage zum Jahresende
Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme vor dem 08. Dezember.
Italiano :
Il team del Domaine Les Trois Puechs vi invita a una giornata di porte aperte dalle 11.00 alle 18.00.
– Visita della cantina
– Degustazione
– Vendita
Ristorazione (coscia di faraona di bosco e riso prenotazione obbligatoria)
Tombola
Confezioni regalo per le festività
Si prega di confermare la propria partecipazione entro l’8 dicembre.
Espanol :
El equipo del Domaine Les Trois Puechs le invita a una jornada de puertas abiertas de 11:00 a 18:00 horas.
– Visita de la bodega
– Degustación
– Venta
Catering (pata de pintada del bosque y arroz imprescindible reservar)
Tómbola
Cajas regalo para las fiestas
Se ruega confirmación de asistencia antes del 08 de diciembre.
L’événement JOURNEE PORTES OUVERTES Fouzilhon a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT AVANT-MONTS