JOURNEE PORTES OUVERTES Fouzilhon

JOURNEE PORTES OUVERTES

4 Route de Magalas Fouzilhon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’équipe du Domaine Les Trois Puechs vous convie à une journée portes ouvertes de 11h à 18h.

– Visite de la cave

– Dégustation

– Vente

Restauration ( Cuisse de Pintade forestière et riz réservation indispensable)

Tombola

Coffrets Cadeaux pour les fêtes de fin d’année

Merci de confirmer votre présence avant le 08 décembre.

.

4 Route de Magalas Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 78 92 06 13 lestroispuechs@gmail.com

English :

The Domaine Les Trois Puechs team invites you to an open day from 11am to 6pm.

– Cellar visit

– Tasting

– Sale

Catering (Forest guinea fowl leg and rice reservation essential)

Tombola

Gift boxes for the festive season

Please confirm your attendance before December 08.

German :

Das Team der Domaine Les Trois Puechs lädt Sie von 11 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

– Besichtigung des Weinkellers

– Verkostung

– Verkauf

Verpflegung ( Perlhuhnkeule aus Wald und Reis Reservierung unerlässlich)

Tombola

Geschenksets für die Feiertage zum Jahresende

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme vor dem 08. Dezember.

Italiano :

Il team del Domaine Les Trois Puechs vi invita a una giornata di porte aperte dalle 11.00 alle 18.00.

– Visita della cantina

– Degustazione

– Vendita

Ristorazione (coscia di faraona di bosco e riso prenotazione obbligatoria)

Tombola

Confezioni regalo per le festività

Si prega di confermare la propria partecipazione entro l’8 dicembre.

Espanol :

El equipo del Domaine Les Trois Puechs le invita a una jornada de puertas abiertas de 11:00 a 18:00 horas.

– Visita de la bodega

– Degustación

– Venta

Catering (pata de pintada del bosque y arroz imprescindible reservar)

Tómbola

Cajas regalo para las fiestas

Se ruega confirmación de asistencia antes del 08 de diciembre.

L’événement JOURNEE PORTES OUVERTES Fouzilhon a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT AVANT-MONTS