Journée Portes Ouvertes – La Barque Fuveau 14 juin 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Journée Portes Ouvertes Samedi 14 juin 2025 de 10h à 17h. La Barque 178 RD 6 Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

2025-06-14

Rendez-vous à Fuveau pour une nouvelle journée portes ouvertes !

Ne manquez pas cette journée à la Ressourcerie Solidaire!

Des articles de décoration, ustensiles de cuisine, vaisselle, des vêtements, chaussures …. disponibles d’occasion, à des prix solidaires.

Cet événement est ouvert à tous et représente une belle occasion de faire des achats tout en soutenant une belle initiative ! .

La Barque 178 RD 6

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 34 09 05 lesamisdetda@gmail.com

See you in Fuveau for another open day!

Wir sehen uns in Fuveau zu einem weiteren Tag der offenen Tür!

Ci vediamo a Fuveau per un altro open day!

Nos vemos en Fuveau en otra jornada de puertas abiertas

