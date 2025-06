Journée portes ouvertes – Ressourcerie solidaire Fuveau 14 juin 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Journée portes ouvertes Samedi 14 juin, tous les samedis de 10h à 17h.

Ressourcerie solidaire 178 RD6 Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

2025-06-14

Une journée portes ouvertes proposée à la ressourcerie solidaire de Fuveau par les Amis de Terre d’Avenir.

Découvrez, chinez et partagez. Les animaux du refuge seront de la fête!

Food truck à partir de 12h00.

Ressourcerie ouverte de 10h/12h et de 14h/17h .

Ressourcerie solidaire 178 RD6

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 34 09 05 lesamisdetda@gmail.com

English :

An open day at Fuveau’s ressourcerie solidaire organized by Les Amis de Terre d’Avenir.

German :

Ein Tag der offenen Tür, der in der solidarischen Ressourcenbank von Fuveau von den Freunden von Terre d’Avenir angeboten wird.

Italiano :

Gli amici di Terre d’Avenir organizzano una giornata di porte aperte presso la ressourcerie di Fuveau.

Espanol :

Los amigos de Terre d’Avenir organizan una jornada de puertas abiertas en la ressourcerie de Fuveau.

