Journée Portes Ouvertes Gîtes de France Aube Saint-Julien-les-Villas

Journée Portes Ouvertes Gîtes de France Aube

My Beers Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 11:00:00

fin : 2025-11-18 14:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Vous rêvez d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôtes ?

L’équipe des Gîtes de France Aube organise une journée Portes Ouvertes chez My Beers et invite les personnes ayant un projet de création ou de développement d’un hébergement touristique, à rencontrer gratuitement des experts du tourisme financement, assurances, ameublement, subventions…



Sur inscription obligatoire (par mail auprès des gîtes de France) 2 personnes maximum par invitation .

My Beers Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 81 83 05 info@gites-de-france-aube.com

