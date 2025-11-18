Journée Portes Ouvertes Gîtes de France Aube Saint-Julien-les-Villas
Journée Portes Ouvertes Gîtes de France Aube
My Beers Saint-Julien-les-Villas Aube
Vous rêvez d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôtes ?
L’équipe des Gîtes de France Aube organise une journée Portes Ouvertes chez My Beers et invite les personnes ayant un projet de création ou de développement d’un hébergement touristique, à rencontrer gratuitement des experts du tourisme financement, assurances, ameublement, subventions…
Sur inscription obligatoire (par mail auprès des gîtes de France) 2 personnes maximum par invitation .
My Beers Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 81 83 05 info@gites-de-france-aube.com
