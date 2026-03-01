Journée portes ouvertes Golf Bluegreen St-Laurent de la Prée Bluegreen Rochefort Océan Saint-Laurent-de-la-Prée
Journée portes ouvertes Golf Bluegreen St-Laurent de la Prée Bluegreen Rochefort Océan Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 28 mars 2026.
Journée portes ouvertes Golf Bluegreen St-Laurent de la Prée
Bluegreen Rochefort Océan 1608 route Impériale Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Journée portes ouvertes à l’École de Golf de st-Laurent-de-la-Prée.
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Bluegreen Rochefort Océan 1608 route Impériale Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Open Day: Bluegreen St-Laurent de la Prée Golf Club
Open Day at the St-Laurent-de-la-Prée Golf School.
L’événement Journée portes ouvertes Golf Bluegreen St-Laurent de la Prée Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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