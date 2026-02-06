JOURNÉE PORTES OUVERTES GOLFS LOISIRS Golf & Guinguette Cazilhac
JOURNÉE PORTES OUVERTES GOLFS LOISIRS Golf & Guinguette Cazilhac samedi 7 février 2026.
JOURNÉE PORTES OUVERTES GOLFS LOISIRS
Golf & Guinguette 385 chemin du fesquet Cazilhac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
DECOUVERTE GRATUITE DU GOLF DANS UNE AMBIANCE FUN ET DECONTRACTEE.
LE GOLF NATUREL DE CAZILHAC EST OUVERT A TOUS !!
11H-12H DÉCOUVERTE GRATUITE, venez vous essayer au Golf dans une ambiance fun et décontractée. Le Golf Naturel de Cazilhac est ouvert à tous les publics.
12H-15H Restauration du midi avec une TARTIFLETTE MAISON (15€ réservation souhaitée au 06.19.23.10.40)
15H-16H PRACTICE CHALLENGE (droit de jeu 3€ ; min 4 participants) tentez votre chance pour gagner un lot de 3 balles de jeu logotées !
15H-17H GOÛTER (pancakes maison + sirops 4,5€ ; offert aux enfants ayant participé au cycle Golf Scolaire et aux jeunes licenciés FFGolf) .
Golf & Guinguette 385 chemin du fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40 legolfcazilhac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
DISCOVER GOLF FOR FREE IN A FUN, RELAXED ATMOSPHERE.
CAZILHAC NATURAL GOLF COURSE IS OPEN TO ALL!
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES GOLFS LOISIRS Cazilhac a été mis à jour le 2026-02-05 par 34 ADT34