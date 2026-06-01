Journée portes ouvertes, Gyógynövényutató Intézet Kft., Budakalász

Journée portes ouvertes Samedi 6 juin, 09h00 Gyógynövényutató Intézet Kft. Pest

entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Programme :

9:00 Ouverture des portes, arrivée

9:30-10:10 Discours d’ouverture du directeur sur le passé, le présent et l’avenir de l’Institut de recherche sur les plantes médicinales

10:10-10:40 Barbara Kutassy Présentation professionnelle Comment développer des plantes plus résistantes ? – aperçu du travail du GYNKI

10:40-11:00 Ai R Kft. Présentation du Dr György Buda Taille nanométrique, mais big bang ! – Application de la technologie nanodynamique

11:00-12:00 Présentation du Jardin botanique chemotexonomique

12:00-13:00 Demandez la discussion informelle d’experts, y compris Róbert Nagy de la Fondation Kauten Mihály Ethnobotany and Folk Medicine au profit du public pour les plantes médicinales pour la santé

13:00-14:00 Promenade libre dans le jardin botanique

Pendant la matinée, musique de chambre dans le jardin, les joueurs de cordes Marcali donneront un concert.

Cadeau : fleurs annuelles, semis d’herbes et jeune figuier

Elice Vaccine conditionneur d’usine 1 g emballage

Gyógynövényutató Intézet Kft. 2011. Budakalász, Lupa-szigeti út 8. Budakalász 2011 Dunapart Pest https://gynki.hu https://www.facebook.com/gynki.kft

Rendez-vous aux jardins

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