Journée Portes Ouvertes HEC Paris – Spéciale Grande Ecole online HEC Paris Jouy-en-Josas Samedi 14 mars 2026, 13h30 sur inscription

Journée Portes Ouvertes HEC Paris – Spéciale Grande Ecole online

Rejoignez-nous à la Journée Portes Ouvertes qui se tiendra le Samedi 14 Mars 2026 de 13h30 à 16h00 en ligne sur Zoom. Cette journée spéciale Grande Ecole sera dédiée aux étudiants en classes préparatoires, aux lycéens ainsi qu’à leurs parents.

Attention : si vous souhaitez participer à cette JPO, l’inscription est individuelle et obligatoire.

Des informations sur notre programme Grande École en passant par la vie sur le campus, ou encore le financement de vos études, vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions pour faire un choix éclairé pour votre avenir.

Programme :

13:30 – 13:35 | Introduction HEC Paris

13:35 – 13:45 | Campus Tour : Live depuis les salles de classe, amphithéâtres, le hall d’honneur, la bibliothèque

13:45 – 14:30 | Présentation des programmes Grande École, Bachelor, Masters internationaux, Summer

14:30 – 14:40 | Campus Tour : Live depuis des logements étudiants et activités de sport intérieur extérieur

14:40 – 15:20 | La prépa pour intégrer HEC sur concours

15:20 – 15:30 | Campus Tour : Live depuis des les espaces de restauration, de Coworking et lieux associatifs

Au choix:

15:30 – 16:30 | Sous-commission Q&R avec étudiants/staff developpement

Et/ou

15:30 – 16:00 | Egalité des chances, Financement et Bourses

16:00 – 16:10 | Campus Tour : Live depuis le Career Center, la Station F pour l’Entrepreneuriat et l’Association à Paris

16:10 – 16:30 | Youth Programs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T16:30:00.000+01:00

1

https://events.myapplication.hec.fr/en/Wx3Bll37/journee-portes-ouvertes-lyceens-et-preparationnaires-en-ligne-5a2MSZ82zqn/overview

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines