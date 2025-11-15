Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée Portes Ouvertes IGENSIA Alternance Blagnac

Journée Portes Ouvertes IGENSIA Alternance Blagnac

Journée Portes Ouvertes IGENSIA Alternance Blagnac samedi 15 novembre 2025.

Journée Portes Ouvertes Samedi 15 novembre, 10h00 IGENSIA Alternance Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-15T10:00:00 – 2025-11-15T16:00:00
Fin : 2025-11-15T10:00:00 – 2025-11-15T16:00:00

Découvrez nos formations 100 % en alternance en lien avec les métiers de l’industrie allant du BTS jusqu’au BAC+5.

IGENSIA Alternance 15 rue marc chagall blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://urlr.me/bxUARy »}]
Journée Portes Ouvertes