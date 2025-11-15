Journée Portes Ouvertes IGENSIA Alternance Blagnac
Journée Portes Ouvertes IGENSIA Alternance Blagnac samedi 15 novembre 2025.
Journée Portes Ouvertes Samedi 15 novembre, 10h00 IGENSIA Alternance Haute-Garonne
Découvrez nos formations 100 % en alternance en lien avec les métiers de l’industrie allant du BTS jusqu’au BAC+5.
IGENSIA Alternance 15 rue marc chagall blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie
