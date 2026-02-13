Journée portes ouvertes INFA Fontenay, Fondation INFA Fontenay-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois

Journée portes ouvertes INFA Fontenay 4 mars – 18 avril Fondation INFA Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T10:00:00+01:00 – 2026-03-04T17:00:00+01:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Fondation INFA Fontenay-sous-Bois 10-12, Av. du Val de Fontenay, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Jean Zay Val-de-Marne Île-de-France

L’INFA ouvre ses portes afin de présenter ses filières du social, de l’animation, et de la gérontologie.