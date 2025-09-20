Journée portes ouvertes International Visual Theatre Paris

Journée portes ouvertes International Visual Theatre Paris samedi 20 septembre 2025.

Que vous soyez passionné de culture, professionnel ou simple curieux, cette journée est l’occasion idéale de partager un moment unique avec nous… et même d’entrevoir notre prochaine création !

Ateliers et parcours sur réservation obligatoire, gratuit :

Atelier contes enfants en LSF

10h30 ou 15h45 – 45 min – Dès 6 ans

En compagnie d’une artiste Sourde, les enfants redécouvrent leurs contes préférés et apprennent quelques signes en s’évadant dans l’imaginaire.

Parcours jeu enfants en LSF

11h30 ou 15h – 30 min – Dès 6 ans

Un parcours ludique animé par des formateurs Sourds pour plonger les enfants dans la langue des signes.

Parcours sensibilisation culture sourde

12h ou 14h30 – 30 min – Dès 15 ans

Une immersion pour comprendre ce que signifie « ne pas entendre » et découvrir la culture sourde avec nos formateurs.

Atelier chansigne hymne sourd

14h – 30 min – Dès 10 ans

Découvrez un art typiquement sourd : le chansigne. Initiez-vous à l’hymne sourd en compagnie d’une intervenante Sourde.

Apéro signe

17h30 – 1h – Dès 15 ans

Un moment convivial pour pratiquer la langue des signes autour d’un verre et de jeux, quel que soit votre niveau.

– Soirée chansigne à 19h – en présence d’interprètes LSF/FR : cliquer sur le lien pour faire la réservation

Accès libre sans réservation, gratuit :

– Stands

10h-13h / 14h-18h – présence d’interprètes LSF/FR

Présentation des équipes, projets, édition, programmation, formation. Inscriptions et billetterie disponibles sur place.

– Espace archives

10h-13h / 14h-18h

Mini exposition sur l’histoire et le rôle d’IVT dans le réveil sourd, avec médiations interactives en français ou LSF.

– Espace musique

10h-13h / 14h-18h

Exposition et expériences sensorielles autour de la musique sourde. Médiations en français et en LSF.

– Séance de dédicace

15h30-16h30 – présence d’interprètes LSF/ FR

Rencontrez les auteurs Sourds édités chez IVT, dont Nikesco (Bruit des gens), Pascale Giquel (Inouies) et Levent Beskardes (Signe-moi que tu m’aimes).

– Quizz LSF

16h45 – 30 min – En 100% LSF

Testez vos connaissances sur la langue des signes, son histoire et sa culture. Des cadeaux sont à gagner !

Cette année, les portes ouvertes d’IVT sont placées sous le signe de la musique et de la culture sourde ! Venez découvrir nos projets, notre histoire, participer à des ateliers, des parcours de sensibilisation et explorer en avant-première la saison 25-26.

Le samedi 20 septembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit

Réservation obligatoire selon les activités – se référer à la description pour savoir si la réservation est obligatoire ou non.

Tout public. Jusqu’à 5 ans.

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/event/573973-journee-portes-ouvertes +33153161818 contact@ivt.fr