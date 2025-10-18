Journée Portes Ouvertes IPSA Lyon, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace IPSA Lyon Lyon

Découvrez l’IPSA Lyon lors de notre prochaine Journée Portes Ouvertes ! Venez échanger avec nos enseignants, rencontrer nos étudiants passionnés et découvrir la richesse de nos associations. Une occasion unique de plonger dans l’univers de l’ingénierie aéronautique et spatiale et de poser toutes vos questions. Nous vous attendons, vous et votre famille, pour vivre l’expérience IPSA de l’intérieur !

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T16:30:00.000+02:00

IPSA Lyon 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon Gorge de Loup Lyon 69009 Métropole de Lyon