Journée Portes Ouvertes IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine Samedi 22 novembre, 10h00 sur inscription

Journée Portes Ouvertes IPSA Paris, grande école d’ingénieurs en aéronautique

Au programme : échangez avec nos enseignants, rencontrez nos étudiants passionnés et découvrez la richesse de nos associations. Une occasion unique de plonger dans l’univers de l’ingénierie aéronautique et spatiale et de poser toutes vos questions. Nous vous attendons nombreux pour vivre l’expérience IPSA de l’intérieur !

Votre rêve d’aéronautique ou de spatial devient réalité !

La seule école d’aéronautique et spatial post-bac 100% spécialisée dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités.

Nous façonnons les pionniers qui révolutionnent l’aviation de demain, conçoivent les missions spatiales de l’ESA et pilotent l’innovation chez Airbus, Thales, Safran ou ArianeGroup.

L’école aéronautique et spatial qui transforme votre passion en expertise

Rejoindre l’IPSA, c’est bien plus que choisir une école d’aéronautique et spatial, c’est embarquer pour une aventure unique au cœur de l’innovation aéronautique et spatiale, où passion, expertise et excellence se rencontrent depuis près de 65 ans.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T17:00:00.000+01:00

1

https://www.ipsa.fr/admissions/agenda/

IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace 63 boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne