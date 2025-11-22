Journée Portes ouvertes – Iton Seine Iton Seine Bonnières-sur-Seine

Journée Portes ouvertes – Iton Seine Samedi 22 novembre, 09h00 Iton Seine Yvelines

Début : 2025-11-22T09:00:00 – 2025-11-22T17:00:00

Fin : 2025-11-22T09:00:00 – 2025-11-22T17:00:00

Journée Portes Ouvertes – Iton Seine

Samedi 22 novembre 2025

À partir de 9h00 – sur inscription

Le site Iton Seine, Groupe RIVA vous ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle de découverte de nos métiers, de nos savoir-faire et de nos installations industrielles.

Au programme :

– Visite guidée de notre site

– Rencontre avec nos équipes : ingénieurs, techniciens et opérateurs

– Présentation de nos processus, procédés et innovations

– Échanges autour des opportunités d’emploi, de stage et d’apprentissage

Cette journée s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir le monde de la sidérurgie / métallurgie et de la transformation de l’acier, ainsi qu’aux candidats intéressés par une carrière au sein d’un acteur industriel reconnu.

Du fait de nos installations et de leurs configurations,

Restrictions de visites :

– interdit aux mineurs de moins de 16 ans,

– les personnes mineures (16-17 ans) devront être accompagnés d’un adulte,

– Interdit aux personnes à mobilité réduite, femmes enceintes et porteurs de pacemaker.

Iton Seine Quai de seine 78270 Bonnières sur Seine Bonnières-sur-Seine 78270 Yvelines Île-de-France marine.rolland@rivagroup.com

Visite d’usine sidérurgique