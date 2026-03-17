Journée Portes Ouvertes JEMA 2026 Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine

Journée Portes Ouvertes JEMA 2026

Notre-Dame-de-Gravenchon 14 Rue Jean Maridor Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, notre centre de formation ouvre ses portes au public. Venez découvrir les métiers d’art, les savoir-faire artisanaux et les formations que nous proposons à travers des démonstrations, des présentations de travaux d’apprenants et des échanges avec les formateurs. Ces portes ouvertes sont l’occasion de mieux comprendre les parcours de formation découvrir les ateliers et équipements, rencontrer les équipes pédagogiques, échanger autour des métiers manuels et créatifs d’aujourd’hui. Que vous soyez en reconversion professionnelle, jeune en orientation, passionné de création ou simplement curieux, venez partager un moment convivial autour des métiers d’art. .

Notre-Dame-de-Gravenchon 14 Rue Jean Maridor Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 93 51 contact@poleceramiquenormandie.com

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English : Journée Portes Ouvertes JEMA 2026

L’événement Journée Portes Ouvertes JEMA 2026 Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité