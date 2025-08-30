Journée portes ouvertes | La crinière Saugaine Centre équestre Saugues

Journée portes ouvertes | La crinière Saugaine

Centre équestre 600 Allee de la Pinede Saugues Haute-Loire

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

2025-08-30

Venez découvrir le centre équestre La Crinière Saugaine ! Animations, baptêmes à poney …

Ambiance conviviale assurée avec crêpes et buvette sur place !

Centre équestre 600 Allee de la Pinede Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 51 09 34

English :

Come and discover La Crinière Saugaine equestrian center! Entertainment, pony rides…

Pancakes and refreshments on site!

German :

Entdecken Sie das Reitzentrum La Crinière Saugaine! Animationen, Taufen auf Ponys …

Gesellige Atmosphäre mit Crêpes und Getränken vor Ort garantiert!

Italiano :

Venite a scoprire il centro ippico La Crinière Saugaine! Attività, passeggiate con i pony…

Un’atmosfera amichevole è garantita, con crêpes e bar in loco!

Espanol :

¡Ven a descubrir el centro ecuestre La Crinière Saugaine! Animaciones, paseos en poni…

Un ambiente agradable garantizado, con crepes y un bar de refrescos in situ

L’événement Journée portes ouvertes | La crinière Saugaine Saugues a été mis à jour le 2025-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier