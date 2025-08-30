Journée portes ouvertes | La crinière Saugaine Centre équestre Saugues
Journée portes ouvertes | La crinière Saugaine
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-31 17:00:00
2025-08-30
Venez découvrir le centre équestre La Crinière Saugaine ! Animations, baptêmes à poney …
Ambiance conviviale assurée avec crêpes et buvette sur place !
Centre équestre 600 Allee de la Pinede Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 51 09 34
English :
Come and discover La Crinière Saugaine equestrian center! Entertainment, pony rides…
Pancakes and refreshments on site!
German :
Entdecken Sie das Reitzentrum La Crinière Saugaine! Animationen, Taufen auf Ponys …
Gesellige Atmosphäre mit Crêpes und Getränken vor Ort garantiert!
Italiano :
Venite a scoprire il centro ippico La Crinière Saugaine! Attività, passeggiate con i pony…
Un’atmosfera amichevole è garantita, con crêpes e bar in loco!
Espanol :
¡Ven a descubrir el centro ecuestre La Crinière Saugaine! Animaciones, paseos en poni…
Un ambiente agradable garantizado, con crepes y un bar de refrescos in situ
L’événement Journée portes ouvertes | La crinière Saugaine Saugues a été mis à jour le 2025-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier