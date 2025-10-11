Journee portes ouvertes La culture sort des champs Boussac
Maison des Associations Boussac Creuse
✨ Journée Portes Ouvertes La culture sort des champs ✨
Venez découvrir les différentes activités proposées par notre club
Loisirs créatifs, peinture, émaux
Broderie, tricot
Au programme
️ Tombola
️ Exposition et vente de nos réalisations
Boissons et pâtisseries offertes
Une belle occasion de partager un moment convivial et de rencontrer nos passionnés ! .
Maison des Associations Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine laculturesortdeschamps23600@gmail.com
