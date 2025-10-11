Journee portes ouvertes La culture sort des champs Boussac

Maison des Associations Boussac Creuse

Début : 2025-10-11

✨ Journée Portes Ouvertes La culture sort des champs ✨

Venez découvrir les différentes activités proposées par notre club

Loisirs créatifs, peinture, émaux

Broderie, tricot

Au programme

️ Tombola

️ Exposition et vente de nos réalisations

Boissons et pâtisseries offertes

Une belle occasion de partager un moment convivial et de rencontrer nos passionnés ! .

Maison des Associations Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine laculturesortdeschamps23600@gmail.com

