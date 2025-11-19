Journée Portes Ouvertes La Maison LISA Locaux du CCAS Châtellerault
Journée Portes Ouvertes La Maison LISA Locaux du CCAS Châtellerault mercredi 19 novembre 2025.
Journée Portes Ouvertes La Maison LISA
Locaux du CCAS 5 RUE MADAME Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Venez découvrir ce lieu d’écoute, de soutien et de ressources !
Rencontres avec nos équipes et partenaires.
Présentation des actions, accompagnements, ateliers, formations et services adaptés à vos besoins .
Locaux du CCAS 5 RUE MADAME Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 98 01 86 contact@maisonlisa.fr
English : Journée Portes Ouvertes La Maison LISA
German : Journée Portes Ouvertes La Maison LISA
Italiano :
Espanol : Journée Portes Ouvertes La Maison LISA
L’événement Journée Portes Ouvertes La Maison LISA Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne