Journée portes ouvertes La Saint Oy Brasserie Saint Oy Diou

Journée portes ouvertes La Saint Oy

Brasserie Saint Oy 1 chemin du Cluziaud Diou Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Repas potage + carbonade Flamande et frites + fromage + gaufre + 1 boisson + 1 café

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08

Portes ouvertes à la brasserie Saint Oy avec repas et ambiance taverne tout au long de la journée.

Pour le repas, places limitées, réservation avant le 2 mars.

Brasserie Saint Oy 1 chemin du Cluziaud Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 55 89 61

English :

Open house at the Saint Oy brewery with lunch and tavern atmosphere all day long.

Places for the meal are limited, so book before March 2.

