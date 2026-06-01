Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu

Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Présentation des formules et activités pour la saison 2026/27.

Découverte du club et des activités aquatiques fitness. .

Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 08 90 tccoutainville@fft.fr

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English : Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu

L’événement Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme