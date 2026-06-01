Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville
Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville samedi 6 juin 2026.
Agon-Coutainville
Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu
Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Présentation des formules et activités pour la saison 2026/27.
Découverte du club et des activités aquatiques fitness. .
Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 08 90 tccoutainville@fft.fr
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English : Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu
L’événement Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
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