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Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville

Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville

Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville samedi 6 juin 2026.

Lieu : Piscine le Chardon Bleu

Adresse : 18 Avenue des Tennis

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu

Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Présentation des formules et activités pour la saison 2026/27.

Découverte du club et des activités aquatiques fitness.   .

Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 08 90  tccoutainville@fft.fr

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English : Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu

L’événement Journée portes ouvertes Le Chardon Bleu Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme

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