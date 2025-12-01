Journée Portes Ouvertes Le châtaignier de l’arbre à l’assiette Dournazac

Journée Portes Ouvertes Le châtaignier de l’arbre à l’assiette

13 route de Montbrun Dournazac Haute-Vienne

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

Découvrez l’univers du Châtaignier de l’arbre à l’assiette lors d’une journée portes ouvertes dédiée au savoir-faire local. Au programme démonstrations autour du triage et du blanchiment, exposition du matériel utilisé sur l’exploitation, ainsi qu’une dégustation accompagnée de la vente de leurs produits. Une immersion gourmande et pédagogique au cœur d’un métier passionnant. .

13 route de Montbrun Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 25 72 14 lechataignier.dournazac@gmail.com

