Journée portes ouvertes Rue des Oiseaux Les Andelys

Journée portes ouvertes Rue des Oiseaux Les Andelys lundi 29 septembre 2025.

Journée portes ouvertes

Rue des Oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 09:30:00

fin : 2025-09-29 12:00:00

Date(s) :

2025-09-29

La Ville organise une Journée Portes Ouvertes à la Maison de la Famille et des Solidarités, située rue des oiseaux aux Andelys, le lundi 29 septembre de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.

Venez découvrir ou redécouvrir les services proposés par cette structure, regroupant le CCAS, le Centre Social et France Services. Vous pourrez également rencontrer les principaux partenaires lors de réunion d’information, d’atelier numérique et entretien individuel sur leur dossier personnel. Le Centre Médico-Social (CMS) des Andelys sera également présent sur la journée. Les visiteurs pourront rencontrer les principaux partenaires lors de réunions d’information, d’ateliers numériques et entretiens individuels sur leur dossier personnel.

Les entretiens et ateliers sont sur inscription sur place via l’équipe France Services ou par téléphone à 02 32 54 75 63.

Programme :

– Centre Social 09h30 12h00 / 13h00 18h00 / 16h30 18h00 Atelier parentalité

– CCAS 09h30 12h00 / 13h00 17h30 Entretien individuel

– France Services 09h30 12h00 / 13h00 18h00 Entretien individuel

– Conseiller Numérique Espace Public Numérique 08h45 12h00 / 15h30 17h30 Atelier numérique sur la thématique de l’Intelligence artificielle

Les partenaires :

– CMS 09h30 12h00 / 13h00 17h00

– CAF/CARSAT 10h00 11h00 Réunion d’information CAF (sujet RSA/APL/PPA) en partenariat avec la CARSAT (sujet la retraite suivant les situations de handicap et de précarité)

– CAF 11h00 12h00 Réunion d’information CAF (sujet RSA/APL/PPA) / 14h00 15h30 Atelier numérique / 15h30 17h00 Entretien individuel (créneau de 15 min)

– CARSAT 11h00 12h00 / 13h00 14h00 Entretien individuel (créneau de 15 min) / 14h30 16h30 Réunion d’information

– DDFIP (Direction Départementale des Finances Publiques) 09h30 12h00 / 13h30 16h30 Entretien individuel (créneau de 15 min)

– CPAM 09h30 12h00 / 13h30 16h30 Entretien individuel (créneau de 15 min) .

Rue des Oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 75 63

English : Journée portes ouvertes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée portes ouvertes Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération