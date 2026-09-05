Journée portes-ouvertes : les coulisses de l’eau potable Sydec des Landes Ondres

Informations pratiques

Ondres

Journée portes-ouvertes : les coulisses de l’eau potable

Sydec des Landes 405 Chemin de Pip Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 08:30:00

fin : 2026-10-01 15:30:00

Date(s) :

2026-10-01

À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable 2026, le SYDEC organise des journées Portes Ouvertes dans la station de traitement d’eau potable d’Ondres.

Venez découvrir comment l’eau brute est transformée en eau potable grâce à des processus essentiels.

Lors de cette journée, participez à des visites guidées pour explorer chaque étape du traitement de l’eau potable. Nos agents seront présents pour répondre à vos questions et partager leur expertise. Une belle occasion d’en apprendre plus sur la production d’eau potable et ses enjeux.

Horaires des visites : 8h30, 10h30, 14h, 15h30

Durée : 45 min

Les visites étant limitées en nombre (20 personnes), veuillez vous inscrire en amont pour réserver votre créneau horaire.

Inscription avant le 28 septembre 2026 en cliquant sur ce lien : www.billetweb.fr/portes-ouvertes-du-sydec-station-de-traitement-deau-potable-dondres .

Sydec des Landes 405 Chemin de Pip Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 78 64 54 communication@sydec40.fr

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English : Journée portes-ouvertes : les coulisses de l’eau potable

L’événement Journée portes-ouvertes : les coulisses de l’eau potable Ondres a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Seignanx