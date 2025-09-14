Journée Portes Ouvertes les écuries Julie Carbonare Lieu dit Laxières Marainville-sur-Madon

Journée Portes Ouvertes les écuries Julie Carbonare Lieu dit Laxières Marainville-sur-Madon dimanche 14 septembre 2025.

Lieu dit Laxières 34 rue du Mont Marainville-sur-Madon Vosges

Renseignements, visites, inscriptions, baptême de poney, cours de Shetlands, concours CSO, relais à l’américaine.

Buvette et petite restauration.Tout public

Lieu dit Laxières 34 rue du Mont Marainville-sur-Madon 88130 Vosges Grand Est +33 6 49 59 87 17 ecurie.carbonare@gmail.com

English :

Open Day Julie Carbonare Stables

Information, visits, registrations, pony baptisms, Shetlands lessons, show jumping, American relay.

Refreshments and snacks.

German :

Tag der offenen Tür die Ställe Julie Carbonare

Informationen, Besichtigungen, Anmeldungen, Ponytaufen, Shetlandkurse, CSO-Wettbewerbe, Staffellauf nach amerikanischem Vorbild.

Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Open Day Scuderia di Julie Carbonare

Informazioni, visite, iscrizioni, battesimi di pony, lezioni di Shetlands, gare di salto ostacoli, staffetta americana.

Rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas Cuadra de Julie Carbonare

Información, visitas, inscripciones, bautismos de ponis, clases de Shetlands, concursos de salto, relevo americano.

Refrescos y tentempiés.

