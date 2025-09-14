Journée Portes Ouvertes les écuries Julie Carbonare Lieu dit Laxières Marainville-sur-Madon
Journée Portes Ouvertes les écuries Julie Carbonare Lieu dit Laxières Marainville-sur-Madon dimanche 14 septembre 2025.
Journée Portes Ouvertes les écuries Julie Carbonare
Lieu dit Laxières 34 rue du Mont Marainville-sur-Madon Vosges
Dimanche 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Renseignements, visites, inscriptions, baptême de poney, cours de Shetlands, concours CSO, relais à l’américaine.
Buvette et petite restauration.Tout public
Lieu dit Laxières 34 rue du Mont Marainville-sur-Madon 88130 Vosges Grand Est +33 6 49 59 87 17 ecurie.carbonare@gmail.com
English :
Open Day Julie Carbonare Stables
Information, visits, registrations, pony baptisms, Shetlands lessons, show jumping, American relay.
Refreshments and snacks.
German :
Tag der offenen Tür die Ställe Julie Carbonare
Informationen, Besichtigungen, Anmeldungen, Ponytaufen, Shetlandkurse, CSO-Wettbewerbe, Staffellauf nach amerikanischem Vorbild.
Getränke und kleine Snacks.
Italiano :
Open Day Scuderia di Julie Carbonare
Informazioni, visite, iscrizioni, battesimi di pony, lezioni di Shetlands, gare di salto ostacoli, staffetta americana.
Rinfreschi e spuntini.
Espanol :
Jornada de puertas abiertas Cuadra de Julie Carbonare
Información, visitas, inscripciones, bautismos de ponis, clases de Shetlands, concursos de salto, relevo americano.
Refrescos y tentempiés.
