Journée portes ouvertes Les hivernales Château Les Maubats Roquebrune
Journée portes ouvertes Les hivernales Château Les Maubats Roquebrune samedi 6 décembre 2025.
Journée portes ouvertes Les hivernales
Château Les Maubats 3 les Joussaumes Nord Roquebrune Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Le Château Les Maubats vous ouvre ses portes pour une journée conviviale. Venez rencontrer les viticulteurs, visiter le domaine et déguster leurs vins dans une ambiance chaleureuse et authentique. .
Château Les Maubats 3 les Joussaumes Nord Roquebrune 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 35 45 chateau.maubats@laposte.net
English : Journée portes ouvertes Les hivernales
German : Journée portes ouvertes Les hivernales
Italiano :
Espanol : Journée portes ouvertes Les hivernales
L’événement Journée portes ouvertes Les hivernales Roquebrune a été mis à jour le 2025-11-07 par OT de l’Entre-deux-Mers