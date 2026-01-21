JOURNÉE PORTES OUVERTES L’ÎLE AUX PLANTES L’ILE AUX PLANTES Thil

JOURNÉE PORTES OUVERTES L’ÎLE AUX PLANTES

L’ILE AUX PLANTES Chemin des Brendies Thil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’ile aux plantes est une entreprise familiale engagée dans la culture et la transformation d’ALOE arborescens biologique. Elle vous ouvre ses portes le temps d’une journée !

Installés dans le sud ouest de la France, nous maitrisons l’ensemble de la filière, depuis la culture de la plante jusqu’à la commercialisation de produits finis. Nous proposons une gamme de jus alimentaires et une gamme cosmétique. Notre mission offrir des produits sains, de qualité, qui transmettent toute la force et vitalité de l’aloe arborescens.

Au programme conférences sur l’aloe arborescens, son histoire, ses particularités, ses usages ; visite guidée de la plantation, entre rangées de pieds matures, savoir-faire et explications concrètes ; dégustation de nos jus bio, fabriqués sur place à partir de feuilles entières. Une occasion unique de découvrir comment tout est fait ici, du champ à la bouteille, dans le respect du vivant. Participation gratuite, sur inscription au 05 34 36 52 56. .

L’ILE AUX PLANTES Chemin des Brendies Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 36 52 56 contact@ileauxplantes.fr

English :

L’ile aux plantes is a family business committed to growing and processing organic ALOE arborescens. Open your doors for a day!

