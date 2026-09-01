Journée Portes Ouvertes – L’Oisival espace de vie sosciale Montmoreau

Informations pratiques

Montmoreau

Journée Portes Ouvertes – L’Oisival

espace de vie sosciale 2 Rue de la Tude Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir toutes les activités que propose l’Oison lors de cette journée festive! Annimations et ateliers, buvette et foods trucks, concerts de jazz manouche, venez vous amuser!

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espace de vie sosciale 2 Rue de la Tude Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 21 92 apitheque.sl@gmail.com

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English :

Come and discover all the activities on offer at L’Oison during this festive day! Entertainment and workshops, a refreshment stand and food trucks, gypsy jazz concerts – come and have some fun!

L’événement Journée Portes Ouvertes – L’Oisival Montmoreau a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Sud Charente