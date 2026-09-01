Journée Portes Ouvertes – L’Oisival espace de vie sosciale Montmoreau
samedi 19 septembre 2026 · espace de vie sosciale · Montmoreau
Informations pratiques
Montmoreau
Journée Portes Ouvertes – L’Oisival
espace de vie sosciale 2 Rue de la Tude Montmoreau Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir toutes les activités que propose l’Oison lors de cette journée festive! Annimations et ateliers, buvette et foods trucks, concerts de jazz manouche, venez vous amuser!
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espace de vie sosciale 2 Rue de la Tude Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 21 92 apitheque.sl@gmail.com
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English :
Come and discover all the activities on offer at L’Oison during this festive day! Entertainment and workshops, a refreshment stand and food trucks, gypsy jazz concerts – come and have some fun!
L’événement Journée Portes Ouvertes – L’Oisival Montmoreau a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Sud Charente
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