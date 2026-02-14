JOURNÉE PORTES OUVERTES, Lycée F. & N. LEGER, Argenteuil

JOURNÉE PORTES OUVERTES Samedi 14 mars, 09h00 Lycée F. & N. LEGER Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Venez découvrir les Instituts de Formation Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture du lycée F. & N. LÉGER

Lycée F. & N. LEGER 7 allée Fernand Léger 95000 ARGENTEUIL Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

