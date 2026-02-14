JOURNÉE PORTES OUVERTES, Lycée G. EIFFEL, Rueil-Malmaison

JOURNÉE PORTES OUVERTES Samedi 14 mars, 09h00 Lycée G. EIFFEL Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Venez découvrir l’Institut de Formation Auxiliaire de Puériculture du lycée G.EIFFEL

Lycée G. EIFFEL 92500 Rueil Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Village Richelieu-Châtaigneraie Hauts-de-Seine Île-de-France

