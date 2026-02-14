JOURNÉE PORTES OUVERTES, Lycée Matisse, Trappes

JOURNÉE PORTES OUVERTES Samedi 28 mars, 09h00 Lycée Matisse Yvelines

Entrée libre

Venez découvrir les Instituts de Formation Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture du lycée H. MATISSE

Lycée Matisse 92 rue de Montfort 78190 TRAPPES Trappes 78190 Yvelines Île-de-France

Journée Portes Ouvertes IFAS et IFAP du lycée H. MATISSE