JOURNÉE PORTES OUVERTES, Lycée Matisse, Trappes
Entrée libre
Venez découvrir les Instituts de Formation Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture du lycée H. MATISSE
Lycée Matisse 92 rue de Montfort 78190 TRAPPES Trappes 78190 Yvelines Île-de-France
Journée Portes Ouvertes IFAS et IFAP du lycée H. MATISSE