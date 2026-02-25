Journée Portes Ouvertes Lycée René Cassin Lycée René Cassin Metz
Journée Portes Ouvertes Lycée René Cassin Lycée René Cassin Metz jeudi 5 mars 2026.
Journée Portes Ouvertes Lycée René Cassin
Lycée René Cassin 2 Rue René Cassin Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05 17:00:00
fin : 2026-03-05 20:30:00
Date(s) :
2026-03-05
Journée Portes Ouvertes au Lycée René Cassin.Tout public
0 .
Lycée René Cassin 2 Rue René Cassin Metz 57050 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open Day at the Lycée René Cassin.
L’événement Journée Portes Ouvertes Lycée René Cassin Metz a été mis à jour le 2026-02-25 par AGENCE INSPIRE METZ