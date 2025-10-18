Journée Portes Ouvertes: Manger bio et local, c’est l’idéal! La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny

Journée Portes Ouvertes: Manger bio et local, c’est l’idéal!

La Grange à Jean à Péraclos 24 route des Gorges Chouvigny Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

atelier boulange

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 23:00:00

2025-10-18

Marché à la ferme, visite de la ferme 14h (gratuit), atelier boulange (5€), buffet paysan 13h et assiette paysanne 19h30 (15€ adultes/7€ enfant) et concert (prix libre et conscient).

** sur réservation **

La Grange à Jean à Péraclos 24 route des Gorges Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59 contact@lagrangeajean.fr

English :

Farm market, farm tour 2pm (free), bakery workshop (5?), farmers’ buffet 1pm and farmers’ plate 7.30pm (15? adults/7? children) and concert (free, conscious price).

** reservation required **

German :

Markt auf dem Bauernhof, Besuch des Bauernhofs um 14 Uhr (kostenlos), Backworkshop (5?), Bauernbuffet um 13 Uhr und Bauernteller um 19.30 Uhr (15? Erwachsene/7? Kinder) und Konzert (freier und bewusster Preis).

** Auf Reservierung **

Italiano :

Mercato agricolo, visita alla fattoria ore 14.00 (gratuito), laboratorio di panificazione (5?), buffet contadino ore 13.00 e piatto contadino ore 19.30 (15? adulti/7? bambini) e concerto (gratuito e consapevole).

** prenotazione obbligatoria

Espanol :

Mercado agrícola, visita de la granja a las 14.00 h (gratuita), taller de repostería (5?), bufé de agricultores a las 13.00 h y plato de agricultores a las 19.30 h (15? adultos/7? niños) y concierto (gratuito y consciente).

** reserva obligatoria

L’événement Journée Portes Ouvertes: Manger bio et local, c’est l’idéal! Chouvigny a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Val de Sioule