Journée portes ouvertes Manger bio et local Péraclos Chouvigny samedi 18 octobre 2025.

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Rendez-vous à La Grange à Jean pour la journée portes ouvertes Manger bio et local ! Au programme marché et visite de la ferme, atelier boulangerie, pizza paysanne à 19h30, puis concert de blues avec les Crapauds Buffles .

Péraclos La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 67 38 gaecdelalicorne03@gmail.com

English :

Join us at La Grange à Jean for the « Manger bio et local » open day! On the program: market and farm tour, bakery workshop, country pizza at 7:30pm, followed by a blues concert by Les Crapauds Buffles.

German :

Treffen Sie sich in La Grange à Jean zum Tag der offenen Tür « Bio und lokal essen »! Auf dem Programm stehen ein Markt und ein Besuch des Bauernhofs, ein Bäckerei-Workshop, eine Bauernpizza um 19:30 Uhr und ein Blueskonzert mit den « Crapauds Buffles » (Büffelkröten).

Italiano :

Unitevi a noi a La Grange à Jean per l’open day « Manger bio et local »! In programma: mercato e visita della fattoria, laboratorio di panificazione, pizza locale alle 19.30, seguita da un concerto blues dei « Crapauds Buffles ».

Espanol :

Únase a nosotros en La Grange à Jean para la jornada de puertas abiertas « Manger bio et local » En el programa: mercado y visita de la granja, taller de panadería, pizza local a las 19.30 h, seguido de un concierto de blues a cargo de los « Crapauds Buffles ».

L’événement Journée portes ouvertes Manger bio et local Chouvigny a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Val de Sioule