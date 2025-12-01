Journée Portes Ouvertes & Marché de Noël Les Vignerons de Genouilly Genouilly

Journée Portes Ouvertes & Marché de Noël

Les Vignerons de Genouilly Allée du 19 mars Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le magasin ouvre ses portes et accueille cette année encore le grand marché de Noël organisé par l’association Bords de Guye Animation !

C’est aussi le lancement de notre semaine de promotion Pour1 carton acheté, la même bouteille offerte (du dimanche 14 au dimanche 21 décembre inclus).

Retrouvez plus d’une vingtaine d’exposants, des animations pour petits et grands ainsi que plusieurs stands de restauration pour passer une journée conviviale et chaleureuse.

Retrouvez plus d’infos la page Facebook de l’association BGA. .

Les Vignerons de Genouilly Allée du 19 mars Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 72 contact@vigneronsdegenouilly.fr

English : Journée Portes Ouvertes & Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Portes Ouvertes & Marché de Noël Genouilly a été mis à jour le 2025-11-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II