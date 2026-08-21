Journée portes ouvertes, Médiathèque de Fayence, Fayence

Informations pratiques

Journée portes ouvertes Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque de Fayence Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

À l’occasion de notre journée portes ouvertes, venez découvrir librement notre exposition dédiée aux chauves-souris.

Médiathèque de Fayence 2, place de la république 83440 Fayence Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.84.72.86 Avant de devenir la médiathèque du village, ce bâtiment abritait la mairie.

Celle-ci a déménagé il y a sept mois, permettant à la médiathèque de s’y installer.

La particularité de cette médiathèque réside dans son aménagement : elle est composée de plusieurs petites pieces dédiées aux différentes activités (espace jeunesse, lectures, animations, ateliers…).

Cette configuration lui confrère une atmosphère chaleureuse, intimiste et très cocooning, propice à la découverte, au partage et la convivialité.

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