Journée portes ouvertes Médiathèque municipale Châtillon-le-Duc
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00
Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00
Au programme :
– Visite libre et/ou accompagnée
– Présentation de la plate-forme d’offre numérique
– Présentation du catalogue en ligne
Médiathèque municipale 3 rue de la Dame Blanche 25870 Châtillon-le-Duc Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0881586166
