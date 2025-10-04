Journée portes ouvertes Médiathèque municipale Châtillon-le-Duc

Journée portes ouvertes Médiathèque municipale Châtillon-le-Duc samedi 4 octobre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Journée portes ouvertes à la médiathèque

Au programme :

– Visite libre et/ou accompagnée

– Présentation de la plate-forme d’offre numérique

– Présentation du catalogue en ligne

Médiathèque municipale 3 rue de la Dame Blanche 25870 Châtillon-le-Duc Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0881586166

