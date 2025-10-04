Journée Portes Ouvertes Médiathèque Théodore Monod Juvignac

Journée Portes Ouvertes Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Théodore Monod Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Entre lectures, ateliers et jeux, participez à une rencontre avec Audrey Bougette, autrice de thrillers, puis au concert-quiz de Kayzyak, duo farfelu qui transforme pop-culture, musique, cinéma et jeux vidéo en medleys déjantés et inoubliables.

Une journée inédite sans prêt, sans retour, mais pleine de surprises !

Médiathèque Théodore Monod 2 Rue du Poumpidou 34990 Juvignac Juvignac 34990 Hérault Occitanie 0467104030 https://www.ville-juvignac-mediatheque.fr/index.php?logout

