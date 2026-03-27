Journée Portes Ouvertes Microbrasserie Beauce & Perche Courville-sur-Eure
Journée Portes Ouvertes Microbrasserie Beauce & Perche Courville-sur-Eure samedi 23 mai 2026.
Journée Portes Ouvertes Microbrasserie Beauce & Perche
26 Rue Georges Fessard Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Journée Portes Ouvertes Microbrasserie Beauce & Perche
Venez assister à une journée portes ouvertes de la Microbrasserie Beauce & Perche à Courville-sur-Eure, le samedi 23 mai.
Au programme
– Visite guidée de la brasserie pour découvrir la nouvelle unité de production de votre brasserie et les grandes étapes du brassage Départ à 10h30 13h30 16h30
– Buvette et restauration Toute la journée, le foodtruck les crêpes de Gaël proposera des repas salés et sucrés. Côté bar, les bières de la brasserie seront disponibles à la pression.
– Musique La journée sera rythmée par plusieurs artistes qui se relaieront sur scène avec le groupe local Old Mill en tête d’affiche.
– Art Pour compléter le volet culturel, les peintres locaux Michelle Fages et Sydney Ribeiro exposeront une sélection de leurs œuvres. .
26 Rue Georges Fessard Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 11 89 18 49
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English :
Open House Beauce & Perche Microbrewery
L’événement Journée Portes Ouvertes Microbrasserie Beauce & Perche Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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