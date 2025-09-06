Journée portes ouvertes: MJC Palente MJC Palente Besançon

MJC Palente 24 rue des roses Besançon Doubs

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 16:00:00

2025-09-06

La MJC Palente organise sa quatrième journée » Portes ouvertes » le samedi 6 septembre 2025. De 9h à 16h, la MJC présentera quelques-unes des nombreuses activités éducatives, sportives et culturelles proposées durant la saison 2025-2026. Durant toute la journée, une dizaine d’activités destinées aux ados et aux adultes et une dizaine pour les enfants seront ainsi présentées.

Toutes ces activités pourront être testées gratuitement et les inscriptions pourront être effectuées sur place le jour même.

La billetterie pour les spectacles jeune public de la saison 2025-2026 sera également mise en place toute la journée.

Un concert de l’école de musique et deux expos (photo et sculpture sur bois) viendront également ponctuer cette journée spéciale.

L’entrée est gratuite pour toutes ces manifestations.

Le café des Tilleuls dans la cafétéria de la MJC sera ouvert toute la journée pour servir des boissons fraiches ou chaudes. .

